Calciomercato, l’obiettivo rossonero nel mirino degli sceicchi!

La società rossonera si sta guardado attorno in vista della prossima sessione di calciomercato che aprirà, in Italia, ufficialmente il 3 gennaio.

Tanti i nomi sulla lista di Maldini, ma quanti di questi rafforzerebbero davvero la rosa? Beh, uno con queste qualità c’è sicuramente e, al momento, gioca in Spagna.

Stiamo parlando di Isco, fantasista del Real Madrid, attualmente fuori dai progetti di Carlo Ancelotti.

Isco, Real Madrid, La Liga

Come riportato da AS, quotidiano spagnolo, c’è una nuova pretendente per l’ex Malaga: il Newcastle degli sceicchi.

I bianconeri d’Inghilterra, stando a quanto scritto dal giornale, sarebbero piombati sul calciatore: l’ingaggio da 6 milioni di euro annui non sembrerebbe essere un problema.

Il Milan segue da vicino l’evolversi della vicenda, rimanendo in attesa di sviluppi più per giugno che per gennaio.