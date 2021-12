Calciomercato, Sheva pesca dal Milan per gennaio

Milan e Genoa sono pronte a sfidarsi sul campo di Marassi nella partita valevole per la giornata 15 del campionato di Serie A.

Il match di stasera non è una sfida qualunque. Sheva e Tassotti tornano in Italia ma nella veste di avversari dei rossoneri, rispettivamente come allenatore e vice-allenatore del Grifone.

Oltra al lato romantico del match si guarda anche al mercato.

castillejo, sheva, acmilan

Tra le file del Diavolo, infatti, c’è un giocatore che piace molto al tecnico rossoblu e che veste, ora, la maglia che ha vestito proprio lui in passato.

Stiamo parlando del numero 7 rossonero Samu Castillejo che, come riporta Tuttosport, è fuori dai progetti di mister Pioli e potrebbe partire già a gennaio.