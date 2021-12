Il consigliere comunale attacca: “Il nuovo San Siro sembra l’Auchan!”

Marco Bestetti, consigliere comunale di Forza Italia a Palazzo Marino, in una nota ufficiale ha rilasciato alcune dichiarazioni sul progetto del nuovo Stadio di Milano.

Questo il suo intervento sull’impianto che ospiterà Milan ed Inter:

“Il problema non è tanto lo stadio, anche se a me ricorda più l’Auchan di Corsico, piuttosto che un impianto sportivo, ma quello che ci hanno messo intorno. Milano non è più una città ma un bosco, con alberi inseriti ovunque, anche sopra le case, per fingere sia un progetto green, come va tanto di moda”.