Da obiettivo di mercato ad avversario: potrebbe sbarcare in Serie A!

Tra i tanti nomi sul taccuino di Maldini e Massara per puntellare il centrocampo nello scorso mercato la scelta è ricaduta su Bakayoko e su Adli. Tra questi, però, faceva gola anche il classe ’95 Florian Grillitsch, talento in forza all’Hoffenheim.

L’austriaco, visto il contratto in scadenza a giugno 2022, era un’opportunità da non sottovalutare, che però è sfumata con il passare del tempo. Grillitsch, però, sembra ora molto vicino alla Roma, prossima avversaria dei rossoneri in campionato.

Grillitsch, Milan, Roma

Stando a quanto riporta calciomercato.com, infatti, Tiago Pinto, DS dei giallorossi, starebbe cercando di portare nella capitale il mediano già prima della fine dell’anno, così da averlo a disposizione il 6 gennaio alla ripresa del campionato.

L’Hoffenheim è già consapevole di dover perdere Grillitsch, che ha già fatto sapere di non voler rinnovare. Il club tedesco, dal canto suo, non ha comunque intenzione di fare sconti: vedremo se l’intesa sulle cifre sarà trovata in tempi brevi o meno.