Empoli-Milan, le formazioni ufficiali: sorpresa sulla trequarti

Tra un’ora il Milan scende in campo per l’ultima partita del 2021. Dopo la dolorosa sconfitta contro il Napoli, i rossoneri sono chiamati a reagire sul difficile campo dell’Empoli, con l’opportunità di allungare sull’Atalanta che ieri sera non è andata oltre lo 0-0 contro il Genoa.

Non ci sarà Ibrahimovic, costretto ad uno stop precauzionale per un fastidio al ginocchio. Torna invece Theo Hernandez dopo l’influenza che lo ha tenuto fuori contro il Napoli. Grande novità sulla trequarti, dove Pioli ha scelto di schierare Kessie al posto di Brahim Diaz.

Kessie, Milan

Le formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali di Pioli e Andreazzoli:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Saelemaekers; Giroud.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.