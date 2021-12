Empoli-Milan, Pioli in conferenza: “Critiche? Vi dico questo! Fuorigioco Giroud? La regola è sbagliata”

Buongiorno e benvenuti amici di SpazioMilan. Quest’oggi seguiremo per voi la conferenza stampa di Stefano Pioli in vista del delicato match di domani contro l’Empoli al Castellani. I rossoneri, reduci dalla pesante sconfitta interna contro il Napoli, cercheranno l’immediato riscatto. L’ultimo periodo, infatti, ha visto il Milan perdere parecchi punti per strada, anche a causa della situazione infortuni.

I toscani, dal canto loro, sono una delle rivelazioni di questo campionato: 27 punti in classifica e tante prestazioni eccellenti anche contro le big della Serie A. Per Pioli e il Milan si prospetta una trasferta insidiosa ma i rossoneri non possono più sbagliare. Il tecnico, inoltre, parlerà anche della situazione relativa agli infortunati e al recupero di Theo Hernandez. Appuntamento alle 14.

Inizia la conferenza stampa di Pioli

Oggi si sentono maggiormente le assenze?

“Ascolto e leggo molte cose. Io ascolto tutti. Alcune cose ci aiutano a fare meglio. Con il Liverpool e con l’Udinese il Milan non mi è piaciuto. Col Napoli abbiamo fatto bene, non benissimo. Non meritavamo di perdere“

L’Empoli sarà un avversario durissimo. La partita è giusta per risollevarsi?

“Difficile dirlo. Giochiamo contro un avversario forte che ha battuto Napoli, Juve e Fiorentina. Ci vorrà determinazione e che gioca bene. Andreazzoli fa giocare benissimo la sue squadre“

Che momento sta vivendo la sua squadra? Lei è sempre stato equilibrato

“Normale che siamo meno sereni e contenti del solito perché i risultati non stanno arrivando. Siamo concentrati per domani. Dobbiamo risalire in classifica“

C’è qualcosa che le ha dato fastidio riguardo le critiche ricevute?

“No, sono abituato. In questo mondo non ci sono mezze misure. Non abbiamo fatto bene. Dobbiamo cambiare i nostri risultati: più qualità e attenzione. Errori singoli? No, assolutamente da squadra“

Finita la benzina?

“No, assolutamente. Questa è una delle banalità che si dicono. Le partite si perdono perché c’è meno qualità“

Da Madrid a Milano col Napoli: è cambiato qualcosa?

“A Madrid abbiamo fatto benissimo. Abbiamo toccato un picco di qualità, Mancavano alcuni giocatori ma attualmente ci manca la velocità nella manovra. Dobbiamo essere più efficaci negli ultimi metri“

Su Theo Hernandez

“Secondo me è più completo quest’anno. Ci dà tanto nella fase offensiva ma fa bene anche in quella difensiva. Ora sta meglio, spero domani di averlo al 100%“

Sull’episodio di Giroud

“Miglioriamo il calcio. Dobbiamo conoscere determinate dinamiche. Ho letto e sentito tante cose. Dobbiamo anche noi aiutare gli arbitri. La regola è sbagliata!“

Vi siete dati una spiegazione sugli infortuni? Avete una soluzione?

“Stiamo superando questo problema. A novembre abbiamo avuto troppi infortuni muscolari e non è normale. Dobbiamo vincere domani“