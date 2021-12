L’ex dirigente è sicuro: “Il Milan può ancora vincere lo scudetto!”

Adriano Galliani, attuale dirigente del Monza, è stato artefice per anni di grandi successi al Milan. L’ex amministratore delegato non ha mai nascosto il suo amore per i colori rossoneri, nemmeno dopo il suo addio.

In un’intervista per la Gazzetta dello Sport, Galliani è tornato a parlare di Milan, in particolare della situazione attuale di classifica. Secondo lui, la squadra di Pioli può ancora dire la sua nella corsa scudetto.

Queste le sue dichiarazioni:

“Il Milan può ancora vincere lo scudetto, e lotterà fino alla fine del campionato. In questo periodo è stato bloccato dagli infortuni, un problema non da poco. Se, però, dal prossimo mese tutti torneranno disponibili la situazione sarà diversa”.