Florenzi: “Il Napoli ha fatto pochissimo. Abbiamo perso solo per un motivo”

Alessando Florenzi, autore di una buona prestazione oggi, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Milan-Napoli, gara persa dai rossoneri. Le sue parole:

“Il Napoli ha fatto la sua partita, ma ricordo poco di loro. Solo due tiri. Noi non meritavamo di perdere”.

“Eravamo arrabbiati, sia per la prestazione sia per il gol annullato. Non dico che tutte le sconfitte fanno male, dipende anche come perdi. Giocando in questo modo perderemo poche di queste partite. Oggi avremmo meritato il pareggio.”