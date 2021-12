Nell’edizione odierna la Gazzetta dello sport ha parlato del Milan e di alcune problematiche della squadra, fra queste Giroud.

Il quotidiano fa notare che Ibrahimovic ha 40 anni e Giroud 35 anni, 75 anni in due.

Il rinnovo di Ibra viene definito come una operazione giusta, definendo lo svedese come una figura carismatica e in grado di unire l’ambiente.

L’acquisto del francese, invece viene aspramente criticato. Secondo la rosea se il centroavanti titolare è un quarantenne, la riserva o il partner deve essere un giovane di massimo 30 anni.

Olivier Giroud Milan

Leao e Rebic sono attaccanti esterni o seconde punte e non sono in grado di dare lo stesso peso offensivo dato da Ibrahimovic all’interno dell’area.

Va notato però che il Milan ha preso anche Pellegri, che purtroppo è stato condizionato da diversi infortuni.

Fin qui per Giroud sono 14 le partite giocate in stagione con 4 gol all’attivo.