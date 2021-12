Verso Milan-Napoli: l’attaccante potrebbe recuperare!

Gli ultimi aggiornamenti in vista di Milan-Napoli.

Sarà a disposizione

Olivier Giroud, dopo l’infortunio del 24 novembre, in occasione di Atletico Madrid-Milan vinta dai rossoneri per una rete a zero, dovrebbe tornare almeno a disposizione per la panchina nella sfida contro il Napoli.

Giroud, Milan, Napoli

Appese ad un filo sono invece le speranze di rivedere Leao e Calabria entro fine anno. Rebic, d’altro canto, tornerà direttamente a gennaio.

(via calciomercato.com)