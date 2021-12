Parla Ibra: “Ce ne sono due che sono fortissimi”

È il momento di Zlatan Ibrahimovic. Da sempre campione sul campo e mediatico. Il suo nuovo libro, “Adrenalina” sta facendo il giro del mondo. Oggi è stato intervistato dall’emittente televisiva statunitense CBS. Parlando del calcio mondiale e soprattutto dei giovani calciatori emergenti pronti a candidarsi a stelle mondiali, Ibra ha parlato delle caratteristiche che più lo colpiscono: “Mi piacciono i giocatori eleganti, i giocatori che sono più completi possibile. Quando sei un giocatore di calcio capisci come si muovono, come pensano, come agiscono gli altri calciatori. Mi piacciono quei giocatori che prevedono le cose prima che queste accadano”.

Due sono i nomi che per eleganza e determinazione piacciono al campione rossonero: “Chi è il più elegante? Credo che Mbappé ricordi un po’ Ronaldo il Fenomeno. E’ molto elegante nel suo gioco. Poi Haaland: è fortissimo perché è ossessionato dal gol. In lui vedo intelligenza, vuol solo segnare e sa farlo”.