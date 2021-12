Ibrahimovic, c’è un dato che lo rende indispensabile: i dettagli

Nonostante l’età che avanza, Zlatan Ibrahimovic è ancora uno dei giocatori più decisivi in circolazione e il Milan ne sa qualcosa.

Proprio ieri contro l’Udinese, l’ennesimo gol di Ibra (in acrobazia) ha evitato ai rossoneri una sconfitta pesante.

Ibrahimovic Gol Milan

Proprio con il gol contro l’Udinese, l’attaccante svedese ha aggiornato il dato relativo alla sua media gol.

Settima marcatura in questo campionato per Ibra, media incredibile. In Serie A, l’attaccante svedese segna in media una rete ogni 88 minuti giocati.