Ibrahimovic si allena a parte: le sue condizioni per la Roma

Zlatan Ibrahimovic non lascia niente al caso neanche a quarant’anni e forse è proprio questo il segreto della sua longevità. L’attaccante svedese era al lavoro anche ieri a Milanello in vista della fondamentale partita contro la Roma.

La Gazzetta dello Sport rivela che lo svedese si è allenato a parte nonostante fosse rientrato in gruppo. Le sue condizioni però non destano alcuna preoccupazione siccome sarà regolarmente a disposizione per la sfida contro il suo amico Mourinho.

Ibrahimovic, Milan, Roma

Il recupero di Ibrahimovic è di importanza chiave per Pioli che conta sullo svedese per scardinare la difesa giallorossa che ultimamente non è stata molto positiva. Una vittoria contro la Roma rilancerebbe le ambizioni Scudetto dei rossoneri.