Il Chelsea piomba su Theo: la risposta del Milan!

Nelle scorse ore si era sparsa la voce di un’offerta proveniente da Londra per Theo Hernandez.

ll Chelsea, infatti, si è mostrato interessato all’acquisto del giocatore come lo era stato anche il PSG lo scorso anno.

Il risultato non cambia: il terzino francese non si muove da Milano e, come riporta Tuttosport, non è in vendita a cifre ragionevoli.

theo, acmilan, chelsea

La proposta che potrebbe far cambiare idea a Gazidis, Maldini e Massara dovrebbe essere superiore ai 60 milioni di euro.

I Blues dovranno così puntare su qualcun altro per sostituire l’infortunato Chilwell mentre i rossoneri proseguono i dialoghi per il rinnovo del terzino francese fino al 2026.