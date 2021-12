Il giornalista è sicuro: “Il Milan non è scappato in classifica per questo motivo”

Luca Serafini è intervenuto oggi sul canale YouTube di Carlo Pellegatti parlando del girone d’andata dei rossoneri.

Secondo il giornalista, molto vicino al mondo Milan, il campionato disputato finora non può soddisfare il Diavolo. Di seguito le sue parole:

”La società e Stefano Pioli hanno iniziato a parlare di lottare per lo scudetto. E allora dico che il bilancio del girone d’andata non è positivo. Abbiamo fatto una partenza straordinaria per due terzi e poi dopo la sosta di novembre c’è stata una frenata che ha permesso all’Inter di passare davanti, e anche lo stesso Pioli ha fatto capire che voleva qualche punto in più.

Il Milan non è potuto scappare via in classifica perché ad ogni sosta si sono aggiunti infortuni, e questa è la percentuale di delusione più alta che ho dentro di me. Penso che con la rosa al completo il Milan possa vincere lo scudetto. I nostri infortuni sono non solo numericamente più numerosi di quelli di altre squadre, ma anche temporalmente più lunghi”.