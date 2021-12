Il giornalista non ha dubbi: “Mercato? Il Milan è già attrezzato per lottare per lo scudetto!”

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Antonio Di Gennaro ha parlato anche del Milan. Di seguito le sue parole.

“Un difensore sarà necessario, un attaccante in prospettiva futura. E lavorare in questa seconda direzione a gennaio è sempre molto difficile. Penso a Vlahovic: se vuoi fare grandi cose è l’obiettivo perfetto, e infatti c’è grandissima concorrenza, ma non credo che la Fiorentina lo lascerà partire facilmente”.

Vlahovic Milan Di Gennaro

“In difesa Milenkovic sarebbe un ottimo rinforzo, anche se ha doti diverse da quelli di Kjaer. Sarebbe però complementare per caratteristiche a Tomori che dalla sua garantisce velocità, recuperi, impostazione. Anche Milenkovic è giovane, ma di nuovo bisogna capire cosa pensa di fare la Fiorentina. E comunque se Ibra e Giroud ritrovano continuità, l’attacco è sistemato: anche così il Milan è già attrezzato per lottare per lo scudetto“