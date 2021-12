Massimo Orlando, ex calciatore che ha vestito anche le maglie di Fiorentina, Juventus e Milan, ha analizzato durante Maracana su TMW Radio il calo di prestazioni dei rossoneri. Le sue parole:

acmilan, serie a, difficoltà

“Il Milan sta pagando gli infortuni e la competizione europea che toglie energie. Ora è in grande difficoltà, forse ha perso compattezza in tutti i reparti. Quando manca Tomori poi, in fase difensiva comincia ad avere problemi”