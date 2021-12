“Il Milan non sarà da scudetto”: il giornalista ‘spegne’ i rossoneri

Il Milan vince 4-2 contro l’Empoli e chiude il girone d’andata (ed il 2021) al secondo posto in solitaria, dopo la sconfitta del Napoli contro lo Spezia. I rossoneri salgono così a 42 punti, uno in meno rispetto alla scorsa stagione.

Della vittoria di stasera ha parlato anche il noto giornalista Franco Ordine attraverso un tweet:

Empoli-Milan

“All’Empoli il primato del gioco, al Milan quello del mestiere con la trovata di Kessie trequartista che ha dato i frutti sperati. Con tutte le assenze e gli infortuni accusati, 42 punti sono un buon incasso. Se non recupera tutti il Milan non conterà per lo scudetto“.

