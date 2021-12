Il Milan saluta Eriksen: l’omaggio del club rossonero!

Nel pomeriggio di oggi è arrivata l’ufficialità dell’addio di Christian Eriksen, dopo la rescissione consensuale del suo contratto con l’Inter.

Il centrocampista danese, come noto, non potrà, per problemi di salute, continuare la sua avventura in Italia.

Anche l’AC Milan, attraverso i suoi canali social, ha voluto salutare e omaggiare Eriksen con un bel messaggio:

“Auguriamo il meglio a Christian per il suo futuro, è un peccato perdere un grande uomo e un grande avversario”

Sad to see a worthy rival go, all the best in your future adventures @ChrisEriksen8 👏



