Il Milan si muove sul mercato: Maldini tenta il doppio colpo

Il Milan si sta giocando il campionato e questo non deve meravigliare dato l’ottimo lavoro di Maldini e Pioli. L’unico problema dei rossoneri è la sostituzione di Kjaer, che non tornerà in campo prima della prossima stagione, anche se il centrocampo potrebbe avere un innesto.

La Gazzetta dello Sport rivela infatti che la dirigenza rossonera ha riaperto i contatti con il Bordeaux per anticipare l’arrivo a Milano di Adli. Il giocatore avrebbe tempo per inserirsi e potrebbe fare comodo a Pioli per il resto della stagione.

Botman, Milan, Lille

In difesa invece il preferito resta Botman per cui il Lille spara altissimo: 30 milioni di euro, prendere o lasciare. Maldini ha quindi molto da lavorare su questo piano per cercare di rinforzare la difesa rossonera ma siamo solo all’inizio della sessione e il tempo non manca di certo.