Il PSG prepara l’assalto a Theo: pronta l’offerta

Dopo la faraonica campagna acquisti conclusa la scorsa estate, il PSG non ha alcuna intenzione di fermarsi sul mercato.

Per tale ragione, Leonardo e la società parigina sono già all’opera sul mercato per regalare a Mauricio Pochettino un terzino sinistro pronto per i grandi palcoscenici.

In estate, l’acquisto di Nuno Mendes infatti non ha entusiasmato la piazza, e le prestazioni finora stanno dando ragione ai tifosi, mentre Bernat non ha mai convinto al 100% e potrebbe presto lasciare la capitale francese.

Theo, Milan, PSG

Secondo quanto riportato da calciomercato.com e dal quotidiano sportivo El Nacional, allora, l’obiettivo numero uno per rinforzare la corsia sinistra sarebbe proprio Theo Hernandez.

Il terzino del Milan è imprescindibile per la società rossonera, ma a fronte di una cospicua offerta – come quella di 60 milioni che vorrebbe offrire il PSG – Maldini potrebbe valutare una sua cessione per rinforzare la squadra.