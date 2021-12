Il rinnovo si allontana: il giocatore rossonero punta la Premier League

La situazione Kessiè in casa Milan è rovente. Il calciatore in scadenza nel 2022 non ha ancora trovato l’accordo con la società.

Come riportato da Tuttosport, la distanza rimane ampia. Il club offre quinquennale con ingaggio a salire fino a raggiungere i 6.5 milioni netti mentre il centrocampista chiede 8-9 milioni di ingaggio.

Rinnovo Kessiè Milan

La richiesta di Kessiè è troppo alta per le casse rossonere e sono cifre importanti che il calciatore pensa di poter guadagnare altrove.

Il centrocampista è affascinato dalla Premier League. Su di lui c’è il Tottenham di Conte ma non solo. Lo United ha già avuto contatti con George Atangata senza mai affondare il colpo però.