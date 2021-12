Kessiè-Milan: arriva la notizia che spaventa i tifosi rossoneri!

In casa Milan si pensa al mercato, sia in entrata sia in uscita, ma l’argomento principale sembra essere quello legato a Franck Kessié.

Una telenovela ormai, con l’ivoriano che non vuole rinnovare e il Milan che non vuole privarsene.

Kessié, rinnovo, cessione, mercato

Il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e continuano a non esserci passi in avanti.

Come spiega stamattina il Corriere della Sera, l’eventuale partenza del centrocampista, però, non avverrà comunque a gennaio ma solo in estate.

Non mancano le squadre interessate a lui. Tra le tante ci sono soprattutto le big inglesi e il Paris Siant-Germain.