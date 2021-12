Maldini ha scelto il vice Ibra. Possibile assalto a giugno!

Con Giroud che ultimamente fatica a trovare la via del goal e con Ibrahimovic che a causa dell’età che avanza non è sempre disponibile, il Milan è alla ricerca di alternative in attacco. Uno dei profili seguiti attentamente da Paolo Maldini è quello del giovane attaccante della nazionale italiana e del Sassuolo Gianluca Scamacca.

Scamacca, Milan, Sassuolo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, tra i vari club italiani e stranieri interessati al talento del club emiliano ci sarebbe anche il Milan, che in estate potrebbe tentare un assalto nei sui confronti.

Di, Attilio Emanuele Esposito.