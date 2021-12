Maldini pensa a gennaio: una punta nel mirino!

La stagione del Milan, nonostante l’uscita dalle competizioni europee, può decollare in campionato. I rossoneri sono chiamati a dimostrare il salto di qualità in Italia.

Il diavolo dopo il fallimento in Champions può e deve concentrarsi sulla Serie A, provando a riportare lo scudetto in casa rossonera.

Milan Champions League

Per farlo, come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, servono nuovi innesti di qualità: l’ultimo nome nel mirino di Maldini per gennaio è quello di Luiz Henrique, classe 2001.

Il Milan ha messo gli occhi sulla punta della Fluminense. Il brasiliano è uno dei giocatori più ambiti del calcio sudamericano per cui il club brasiliano non fa sconti: 20 milioni.