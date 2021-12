Marino a Sky: “Il cambio in panchina? Ecco cosa potrà darci Cioffi già stasera”

Nel pre partita di Udinese – Milan, ha parlato ai microfoni di SkySport il DS dell’Udinese Pierpaolo Marino. Ecco le sue parole soprattutto sulla scelta del nuovo allentore Gabriele Cioffi:

“Un allenatore che conosciamo e apprezziamo. L’abbiamo apprezzato tantissimo nel periodo in cui Luca Gotti ha avuto il covid. Gabriele lo conosciamo bene e puntiamo su di lui e pensiamo alla continuità del lavoro tecnico e a quelle prerogative che Cioffi può darci in più. Da difensore molto deciso può darci qualcosa in più dal punto di vista motivazionale, grinta, passione. Noi pensiamo di poter aggiungere questo oltre alle conoscenze calcistiche”.