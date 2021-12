Ci saranno polemiche a non finire riguardo l’episodio di ieri con protagonisti Juan Jesus e Giroud. L’arbitro Massa ha considerato attiva la presenza del francese a terra alle spalle del difensore brasiliano. Sui social, però, sono tante le polemiche e le discussioni.

Milan, Napoli, fuorigioco Giroud

Anche il giornalista e conduttore televisivo, Fabio Ravezzani, ha detto la sua. Secondo lui, non si può punire un giocatore solamente per il dubbio che possa intervenire. Inoltre, -aggiunge- “altrimenti si fischiano tutte le ipotesi di fallo e non i veri falli”.

Tornando al gol del Milan annullato, una considerazione. Il fuorigioco diventa tale nella misura in cui un calciatore tenta <palesemente> di giocare il pallone. Non può essere punito nel dubbio che voglia farlo. Altrimenti si fischiano tutte le ipotesi di fallo e non i veri falli — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) December 20, 2021