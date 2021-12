Il Milan lo vuole a tutti i costi: Maldini prepara l’assalto a giugno!

L’infortunio, si teme serio, di Simon Kjaer, la situazione contrattuale di Romagnoli, hanno aperto una voragine nella difesa rossonera. Dalle 20:47 circa di ieri sera, potrebbero essere cambiati gli scenari di mercato in casa Milan. Brasiliano classe 1997, difensore forte ed esplosivo. È Gleison Bremer, difensore del Torino, il vero grande obiettivo per la difesa rossonera.

Bremer

A confermarlo sul suo profilo twitter, il giornalista di calciomercato.com ed esperto di mercato, Daniele Longo: “Il grande obiettivo (più per giugno che per gennaio del Milan per la difesa è il brasiliano Bremer”. Al Milan piace tanto e lo segue da tempo. Il contratto in scadenza nel giugno del 2023, potrebbe essere un ottimo colpo dell’estate. Ma da ieri sera potrebbero cambiare le strategia.