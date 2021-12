Milan-Kessie, rinnovo sempre più lontano: i dettagli

Dopo l’addio di Calhanoglu e Donnarrumma c’è un nuovo “caso” a Milanello. In casa Milan tiene banco, ormai da tempo, la questione del rinnovo di Franck Kessiè.

Il centrocampista ex Atalanta va a scadenza di contratto nel 2022 e non ha ancora trovato l’accordo con Maldini e Massara.

Rinnovo Kessiè Milan

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ivoriano chiede 8 milioni per rinnovare il contratto in scadenza a giugno mentre il Milan arriva solo a 6.

La società spera di non dover rinunciare ad un punto fermo come Kessiè ma la distanza sul rinnovo resta e le sensazioni non sono positive dalle parti di Milanello.