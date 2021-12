Il Milan è stato martoriato dagli infortuni in questo inizio di stagione. Il più grave, è quello di Simon Kjaer a Genova che gli farà saltare l’intera stagione. Per questo, sul taccuino di Maldini e Massara ci sono diversi difensori: Botman e Caldara ma non solo.

Milan, Chelsea, Sarr

Secondo Tuttosport, un nome delle ultime ore è quello di Malang Sarr del Chelsea. Il difensore classe ’99 non sta giocando molto con Tuchel e potrebbe lasciare i Blues a gennaio.

L’agente Federico Pastorello potrebbe fare da intermediario e vedere se ci sono le possibilità di un suo approdo in Italia.