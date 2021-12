La partita di ieri sera tra Milan e Napoli è finita con tantissime polemiche per il gol annullato a Kessie. L’arbitro Massa è stato richiamato al VAR per il fuorigioco di Giroud che, secondo l’arbitro, era attivo. Da lì sono scoppiate le mille polemiche per questa decisione.

Milan, Napoli, gol annullato

Anche all’estero ci sono state molte critiche verso questo gol annullato. Sui social, infatti, sono arrivate le reazioni di diversi giornalisti del mondo del calcio e non. La più eclatante è arrivata da Jimmy Conrad che ha esordito con: “VAR-FAN***O, i tifosi del Milan sono stati derubati.”

VAR-FANCULO.



Milan fans were robbed. — Jimmy Conrad (@JimmyConrad) December 19, 2021