Il Milan deve prestare particolare attenzione alle situazioni legate al mercato. L’infortunio di Kjaer ha fatto drizzare le antenne ai dirigenti rossoneri che sono costretti ad intervenire per avere un’alternativa in quel reparto.

Milan, situazione, cessioni

I rossoneri, però, devono stare attenti anche alle uscite. I due principali candidati a lasciare il Milan sono Conti e Castillejo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore ex Atalanta piace molto all’Empoli, mentre lo spagnolo piace tanto sia in Italia che in Spagna.