Il Milan non sta giocando come ad inizio stagione e, nonostante le polemiche per il gol annullato, ci sono diversi problemi da risolvere. In primis gli infortuni. Da inizio stagione i rossoneri sono stati martoriati sotto questo punto di vista e, ieri, mancava anche Theo Hernandez.

Oggi ci saranno dei nuovi esami per Leao dopo la lesione rimediata contro la Salernitana ma, molto probabilmente, il portoghese tornerà nel 2022. Per quanto riguarda Theo, il francese ha avuto un innalzamento della febbre ieri, per questo non è stato rischiato da Pioli.

Anche la sua presenza è in forte dubbio contro l’Empoli. Dunque Pioli dovrà affidarsi ai soliti noti e sperare di iniziare l’anno nuovo con la rosa più lunga.