Nuova pista per l’attacco: arriva dalla Bundesliga!

Il Milan a gennaio cercherà un difensore centrale da regalare a Stefano Pioli. I nomi sul taccuino della dirigenza sono noti: Botman, Sarr, Bremer e Milenkovic. Ma non solo: Maldini, infatti, starebbe pensando ad un innesto in attacco per giugno.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Maldini starebbe pensando ad un nuovo attaccante. Ibra e Giroud, infatti, non stanno dando garanzie a livello fisico e il dirigente rossonero avrebbe deciso di puntare su una terza punta.

Il nome a sorpresa – secondo il quotidiano – potrebbe essere quello di Patrik Schick del Bayer Leverkusen. La sua valutazione, al momento, si aggira attorno ai 45-50 milioni di euro. La trattativa, infatti, è molto complessa.