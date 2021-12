Ottime notizie per Pioli: un top si avvicina al rinnovo!

Giungono ottime notizie per i tifosi da Milanello, secondo quanto riportato da Tuttosport, Theo Hernandez è pronto a rinnovare con la squadra milanese.

Proseguono serrati, infatti, i contatti con il procuratore del terzino francese, l’obiettivo è quello di arrivare ad un accordo per il prolungamento dell’attuale contratto che scadrà a giugno 2024.

L’offerta del Milan è un rinnovo fino al 2026 con uno stipendio che si aggira attorno ai 4 milioni a stagione.

Ci sono ancora alcuni dettagli da limare tra le parti ma la sensazione è quella che l’accordo si troverà. D’altra parte lo stesso giocatore ha più volte manifestato la sua volontà di continuare a indossare i colori rossoneri.

Theo è ormai diventato un top player nello scacchiere Pioli, il suo rinnovo sarebbe fondamentale. Anche come messaggio e segno di continuità e volontà di proseguire con il nuovo progetto verso i tifosi che lo scorso anno hanno visto andare via a parametro zero Donnarumma e quest’anno rischiano di nuovo con Kessie.