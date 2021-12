Il Milan si giocherà il tutto per tutto contro il Liverpool, a San Siro, davanti ai suoi tifosi.

Carlo Pellegatti ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del big match che attende i rossoneri contro i Reds.

Foto: Getty Pellegatti Milan Liverpool

“Nel Liverpool ci sono assenze pesanti e il Milan deve approfittarne e, nel caso di sconfitta, per me aumenterebbero i rimpianti di non aver battuto questo Liverpool!”