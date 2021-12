Pioli sorride: ci sarà contro il Napoli!

Buone notizie per Stefano Pioli in vista del big match di domenica contro il Napoli. Il tecnico rossonero, infatti, potrà contare su Theo Hernandez. Il terzino francese – come rivelato da Tuttosport – avrebbe smaltito l’attacco influenzale e oggi tornerà regolarmente in gruppo.

Per lui, quindi, nessuno problema: la sua presenza a San Siro non è in dubbio. Il tecnico rossonero, tra le altre cose, dovrà fare a meno di giocatori importanti come Calabria, Leao e Rebic. La buona nuova è il recupero di Olivier Giroud, pronto a subentrare a gara in corso.