Pioli: “Troppe partite, bisogna trovare una soluzione per evitare una cosa”

In conferenza stampa Stefano Pioli ha parlato di vari argomenti, presentando ovviamente la gara con la Salernitana. Tra le tante domande gli è stato chiesto il parere sui troppi infortuni in Serie A. Ecco la risposta dell’allenatore toscano, che ha lanciato un grido d’allarme:

“Attualmente è complicato immaginare un calendario diverso, ma che si giochi troppo è evidente. In questo modo, la salute dei giocatori è a rischio. Si gioca ogni tre-due giorni, questo discorso vale per tutte le squadre, non solo per noi. Non è turnover, a parte che io non ci credo, ma diventa naturale per far riposare i giocatori. Si gioca tantissimo: non so se si debba diminuire il numero di squadre o di soste, ma bisogna fare qualcosa”.