Tra turnover e conferme: le scelte di Pioli per il Genoa

Dopo le ultime sconfitte in campionato, il Milan è chiamato a invertire rotta. Ed è chiamato a farlo già da questa sera sul campo del Genoa. I rossoneri devono tornare alla vittoria per non perdere ulteriore terreno dal Napoli e soprattutto per evitare un possibile sorpasso da parte dell’Inter.

Per conquistare i 3 punti Pioli riparte da alcune certezze, in particolare in difesa: davanti a Maignan infatti, ci saranno Theo Hernandez, Tomori, Kjaer e Kalulu. Fondamentale il ritorno in campo dell’ex Chelsea per dare nuovamente solidità ad un reparto apparso a tratti traballante nelle ultime uscite.

A centrocampo pronti Tonali e Kessié, mentre sulla trequarti il tecnico rossonero potrebbe optare per un po’ di turnover . A supporto di Ibrahimovic infatti, dovrebbero esserci Messias, Krunic e Saelemaekers, con Leao e Brahim Diaz pronti a subentrare a partita in corso.