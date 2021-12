Problemi DAZN, l’azienda si espone! Le parole

I problemi per DAZN e per tutti i suoi utenti sembrano non avere fine: stavolta l’errore sembrerebbe essere riconducibile a dei problemi di streaming avvenuti in occasione della 18esima giornata di Serie A dello scorso dicembre.

La piattaforma non è nuova a questo tipo di critiche, nonostante, secondo anche quanto dichiarato da Veronica Diquattro, Executive Vice President Southern Europe di DAZN, la percentuale di contatti per problemi sia diminuita del 70%.

Il problema precedentemente menzionato, ovvero l’Error Code: 105_801_403, avvisava gli utenti di aver raggiunto il limite massimo di dispositivi su cui poter usufruire del servizio.

Tuttavia, questo errore è iniziato ad apparire anche a coloro i quali affermavano di avere meno dispositivi connessi rispetto al limite consentito.

Di seguito il comunicato di DAZN:

“Come risolvere l’error code: 105_801_403

Gli abbonati DAZN hanno la possibilità di associare il proprio abbonamento fino a un numero massimo di 6 dispositivi diversi, inclusi PC, smartphone, tablet e Smart TV. D’altra parte, però, il servizio consente la visualizzazione simultanea su un massimo di 2 dispositivi.

Ma, cosa bisogna fare se si riscontra l’errore 105_801_403 anche quando si usano soltanto 1 o 2 dispositivi in contemporanea?

Anzitutto, il primo passo da seguire è quello di aggiornare il proprio browser come suggerito nell’avviso visualizzato.

Qualora la prima soluzione non dovesse rivelarsi utile, potrebbe essere necessario verificare che l’app DAZN sia completamente chiusa e non “in background” sugli altri dispositivi mobili o Smart TV registrati, anche se non in uso, come suggerito dagli operatori DAZN a Repubblica.it.

Se riscontri altri problemi su DAZN

Posto che per poter usufruire del servizio è necessaria una rete fissa o mobile, per limitare il numero di problemi di interruzioni con DAZN su PC e TV, è opportuno disporre di un’ottima connessione ADSL o FIBRA in casa.

Infatti, per poter usufruire della massima qualità di streaming, DAZN consiglia una connessione con almeno 10 Mbps in download.

Per quanto riguarda gli Smartphone e Tablet, è importante sapere che lo streaming su reti mobili comporta un consumo elevato sia di dati che di energia e potresti aver bisogno di un piano con giga illimitati.

In ogni caso, per limitare il numero di problemi su dispositivi mobili e TV, DAZN suggerisce le seguenti velocità di download minime:

non inferiore a 2.0 Mbps sugli smartphone per permettere la risoluzione in SD (Standard Definition).

almeno 6.0 Mbps per poter guardare i tuoi match preferiti in TV con risoluzione HD (High Definition).

Se si riscontrano altri problemi, vi invitiamo a leggere le FAQ presenti sul sito DAZN.