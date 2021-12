Raiola spara a zero: “Pallone d’oro? Non è serio. Vi spiego il motivo”

In un’intervista rilasciata a Sport 1, Mino Raiola, tra le altre cose, ha parlato dell’onorificenza del Pallone d’Oro. In particolare si è soffermato sul legame tra Ibrahimovic e il premio, motivazione che lo spinge a credere che la cerimonia non possa essere presa sul serio.

Queste le sue dichiarazioni:

“Il Pallone d’Oro? Non posso prenderlo sul serio. Secondo me, Lewandowski avrebbe dovuto vincere quest’anno. Anche Ibrahimovic avrebbe dovuto vincerlo. La qualità non sempre prevale in una democrazia. Emozioni e sentimenti giocano un ruolo nella scelta. Chi mi piace e chi no. A volte penso: lasciamo perdere tutti questi prezzi, ma l’umanità ama questo e adorano anche gli Oscar. So da Erling che vuole davvero ottenere il Pallone d’Oro. Ma gli dico sempre: Erl, cerca di essere il meglio che puoi essere e non per vincere questo trofeo”.