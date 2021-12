Rivoluzione Udinese, Cioffi stravolge la formazione per il match con il Milan

Nonostante sieda sulla panchina dell’Udinese soltanto da poche ore, Gabriele Cioffi pare abbia le idee chiare su come far scendere in campo i suoi uomini in vista del delicatissimo match contro il Milan.

Cioffi, Udinese-Milan, probabile formazione

Il neo tecnico dei friulani, infatti, non solo cambierà molti giocatori, ma starebbe pensando addirittura di cambiare modulo di gioco, passando dal 3-5-2 di Gotti ad un 4-4-2 molto offensivo, con l’ex di turno, Gerard Deulofeu, schierato come esterno di centrocampo a supporto delle due punte Success e Beto.

PROBABILE FORMAZIONE UDINESE (4-4-2): Silvestri; Perez, De Maio, Nuyntick, Udogie; Molina, Walace, Arslan, Deulofeu; Success, Beto.