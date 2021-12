Romagnoli: “Abbiamo fatto una cosa, siamo pronti!”

Il Milan di Stefano Pioli, dopo l’eliminazione dall’Europa, questa sera affronterà alla Dacia Arena l’Udinese nella 17^ giornata di Serie A.

Alessio Romagnoli, ai microfoni di Milan TV, ha parlato in vista del match contro i bianconeri.

Ecco di seguito le sue parole:

Milan, Romagnoli, San Siro

LA GARA – “Sarà una gara importantissima per dimenticare la sconfitta in Champions, dobbiamo ripartire in campionato. Li abbiamo studiati bene e speriamo sia una bella partita.”

ULTIMO INCONTRO – “Speriamo di chiuderla prima dell’ultima volta, ma è un bel ricordo, quello si.“

GOL – “L’obiettivo è quello di nonfarli prendere, ma se segno son contento.”