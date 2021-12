Alexis Saelemaekers, intervenuto ai microfoni di Dazn all’intervallo di Milan-Salernitana, ha spiegato il motivo della dedica del gol a Simon Kjaer:

Saelemaekers, dedica, Kjaer

“Sappiamo che non è un momento facile per Simon e la sua famiglia, per me era importante dedicargli questo gol“.