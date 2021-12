Schweinsteiger esalta il campione rossonero: “Uno dei migliori in questo momento”

Che Zlatan Ibrahimovic, avesse ancora da dare al calcio e in particolare al Milan nonostante i suoi 40 anni, ormai lo si era capito già dal giorno del suo arrivo. Nella partita di ieri sera infatti, il leone svedese ha dimostrato una volta di più di essere il faro di una squadra che ultimamente non sta vivendo un periodo felice e il goal con il quale ha agguantato l’importante pari nel finale è stato una dimostrazione di personalità e classe per tutto il gruppo rossonero.

Ad esaltare l’ottima prova dell’attaccante svedese, ci ha pensato un grande ex centrocampista del calcio tedesco, ovvero Bastian Schweisteger, che sul proprio profilo Twitter si è espresso così: Se nel calcio c’è qualcuno che sa esattamente cosa deve fare sul terreno di gioco, quello è Zlatan Ibrahimovic. Era e rimane ancora uno dei migliori. Ieri sera mi sono divertito a guardare Udinese-Milan”.

Di, Attilio Emanuele Esposito.