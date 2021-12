Sconcerti è critico: “Il danno rischia di essere serio”

Le contemporanee assenze di Bennacer e Kessie, partiti con le rispettive nazionali per la Coppa d’Africa, lasciano il centrocampo del Milan privo di alternative. Se si considera il calendario duro durante la competizione continentale africana (Roma, Juve e Inter), i soli Tonali il non brillantissimo Bakayoko e Krunic a centrocampo e la certezza che dal mercato nulla sarà fatto per il reparto, i rossoneri non godono dei favori del pronostico per la ripresa.

Stefano Pioli dovrà tirar fuori il classico coniglio dal cilindro per provare a fare l’ennesimo miracolo. Ma la situazione non sarà semplice. A confermarlo il giornalista Mario Sconcerti che intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà ribadisce il grande problema che dovrà affrontare Pioli anche considerando le ultime scelte fatte, vedi Kessie trequartista. Queste le parole di Sconcerti:

“Dispiace perché non può continuare a sperimentare Kessie trequartista come visto a Empoli con ottimi risultati. Sono rimasti Tonali e Krunic, credo che sia un disagio profondo per il Milan, che affronterà una partita importante. Il danno rischia di essere serio“.