Serie A, il dato sugli spettatori: il Milan sorprende tutti

Al termine del girone d’andata della Serie A 2021/22 è tempo dei primi bilanci, sia in campo che fuori. Il noto portale Calcio e Finanza ha pubblicato tutti i dati relativi agli spettatori negli stadi in questa prima parte di stagione.

Sono stati più di 3 milioni gli spettatori totali fin qui, con il Milan primo in questa speciale classifica con 378.300 persone portate a San Siro in appena nove gare disputate, per una media di 42.033 spettatori a partita.

Segue la Roma, che con i suoi 408.698 tifosi (e con una partita in più rispetto ai rossoneri) supera di poco anche l’Inter. Ultimo il Sassuolo, con appena 5’500 spettatori in media a partita. Di seguito, la classifica dell’affluenza negli stadi:

MILAN: 42.033 spettatori di media a partita

Roma: 40.869 spettatori di media a partita

Inter: 40.628 spettatori di media a partita

Napoli: 25.880 spettatori di media a partita

Lazio: 23.555 spettatori di media a partita

Juventus: 19.924 spettatori di media a partita

Fiorentina: 19.350 spettatori di media a partita

Bologna: 14.517 spettatori di media a partita

Salernitana: 13.620 spettatori di media a partita

Verona: 12.625 spettatori di media a partita

Genoa: 11.586 spettatori di media a partita

Udinese: 10.300 spettatori di media a partita

Atalanta: 9.955 spettatori di media a partita

Torino: 8.309 spettatori di media a partita

Cagliari: 7.898 spettatori di media a partita

Venezia: 6.896 spettatori di media a partita

Spezia: 5.943 spettatori di media a partita

Empoli: 5.871 spettatori di media a partita

Sampdoria: 5.837 spettatori di media a partita

Sassuolo: 5.562 spettatori di media a partita