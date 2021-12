Sfuma un obiettivo per l’attacco: vicina la firma in Bundesliga!

Il Milan, come noto, è alla ricerca di un attaccante per il futuro da affidare alla squadra di Pioli.

Negli ultimi giorni si era parlato Randal Kolo Muani: attaccante del Nantes in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Secondo quanto riportato, però, dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, il giovane attaccante sarebbe vicinissimo alla firma con un club tedesco.

Parliamo dell’Eintracht Franconforte, che starebbe limando gli ultimi dettagli con il Nantes prima di concludere definitivamente la trattiva.

Il club tedesco, secondo Fabrizio Romano, avrebbe offerto un contratto di cinque anni per il giovane attaccante.

Dunque, sfuma un obiettivo di mercato per il Milan

