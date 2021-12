Shevchenko: “Bello rincontrare il Milan. Stasera cercheremo di fare una cosa”

Andriy Shevchenko è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della partita contro il Milan:

“È bello rivedere tutto il mondo Milan, ma adesso mi sto concentrando sulla partita, proveremo a metterli in difficoltà. Tassotti è un grande aiuto per me, è come un fratello più grande e lavoriamo insieme già da sei anni. Il calcio italiano è bellissimo, e anche giocare partite così importanti è bello. Vogliamo ridurre gli spazi tra le linee per concedere di meno: abbiamo già provato a farlo contro Roma ed Udinese, ma dobbiamo avere più coraggio per controllare la partita e creare qualche occasione“.