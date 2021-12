Sinner a cuore aperto: “Maldini una leggenda. Milanello? Posto speciale, vi spiego perché”

Jannik Sinner, uno dei migliori talento del tennis italiano e mondiale è anche un gran tifoso rossonero. Il giovane tennista è intervenuto oggi ai microfoni di Milan TV, ecco le sue parole.

Su Milanello: “Per me è stato un onore, conoscere una squadra che tifi da sempre e vedere come si allenano è un emozione fantastica. L’organizzazione è incredibile, sono tutti gentilissimi. E’ molto bello vedere la squadra e lo staff lavorare in sintonia“.

Sinner Milan TV

Sulla squadra: “Ho parlato con alcuni componenti della squadra. Anche con Paolo che è una leggenda. Poi ho visto Ibrahimovic e ho parlato un po’ con lui. Ha una grande personalità. E’ bello parlare con i propri idoli e vederli allenarsi“.

Sul suo tifo: “Sono andato via di casa a 13 anni e ho vissuto con un ragazzo che guardava il Milan. Da lì è nata la mia passione per la squadra. Giocavo un po’ a calcio da piccolino e il mio primo idolo è Ronaldo“.

Sul Milan: “Si è spesso in viaggio quindi spesso mi guardo gli highlights, ogni tanto con gli amici guardo le partite e lo faccio con piacere. Sono stato poche volte a San Siro ma ci andrò di più. Sempre Forza Milan e in bocca al lupo a tutta la squadra“.